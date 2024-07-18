رابح صقر في جولة المملكة 2024.. تفاصيل الحفل القادم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب رابح صقر لإحياء حفل غنائي يوم 2 أغسطس في مدينة أبها بقيادة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية وذلك ضمن جولة المملكة 2024 .

ومن المقرر أن تطرح التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك حسبما أعلنت الشركة النظمة للحفل، إذ كتبت عبر منصات التواصل المختلفة:" هو هذا اللي نحبه هو هذا اللي نبيه، صقر الأغنية العربية الفنان‫ رابح صقر‬، بيجيكم يا أهل أبها، خلوكم عالوعد 2 أغسطس، ضمن حفلات ‫جولة المملكة‬ 2024، قريبًا تُطرح التذاكر".

حفلات جولة المملكة 2024

مهرجان فنّي ضخم بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه وجودة الحياة، يشمل على حفلات ومسرحيات متنوعة تُقام في مناطق مختلفة حول المملكة العربية السعودية وتساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال زيادة نسبة الترفية للمواطنين والمقيمين.

رابح صقر يبكي جمهور السعودية لهذا السبب

كان “صقر” أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا ضخمًا على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأبكى رابح صقر جمهوره خلال الحفل بعدما دخل في نوبة بكاء متواصلة أثناء غنائه "دريت شو صار فيني" حتى تدخل المايسترو هاني فرحات محاولًا تهدئته، والتي تقول كلماتها:" دريت وش صار فيني يوم عني غاب صوتك ما دريت وش صار فيني يوم عني غاب صوتك رحت أضم لك صورة عندي عالاقل أسمع سكوتك وش أسوي مالي حيلة غير بروازك اشيله وش أسوي ".

آخر الإصدارات الغنائية للمطرب رابح صقر

كانت أخر أغنيات رابح صقر من خلال أغنية “طبعًا”، التي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “طبعا احبك انا ومكانك هنا وانت تموت فيني اصلاً قلبي بس لو تدخله ذاب من الوله وتحبني كثير جداً ذوب فيني بعد عيني ياعيني انا انا احبك وقل لقلبك حنا لبعضنا راقي وذوق المستوى راضي ياهوى تشرفنا كثير اهلاً عادي ليلي بسهره مو مني ترى اكحل عيني فيك فضلاً ذوب فيني بعد عيني ياعيني انا انا احبك وقل لقلبك حنا لبعضنا”.

نبذة عن رابح صقر ومعاناته في بداية شهرته

رابح صقر مغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي وواحدًا من مشاهير اللحن والغناء في السعودية وفي الخليج والوطن العربي، لقُب بموسيقار الخليج .

كانت بدايته بداية صعبة على شاب يافع قادم من الساحل الشرقي اعتمد على موهبته فقط ولم يتبناه أو يصقل موهبته أحد كبعض زملائه في الساحة الفنية اعتمد على موهبته وأطلق باكورة أعماله في عام 1982 البوم «يانسيم الليل»، احتوى الألبوم على 6 أعمال كانت باللغة العربية الفصحى وحققت نجاح باهر.

وبعد هذا الألبوم أشاد فيه كثير من الفنانين منهم الأسطورة الراحل طلال مداح وفنان العرب محمد عبده وبعد البوم صابرين أطلق رابح صقر البوم احبك وكان يحتوي على ستة أعمال جلها من الحان رابح صقر نفسه وكرر رابح في هذا الألبوم تجربة الغناء باللغة العربية الفصحى في أغنية «يابريق الماء».

وخلال فترة الثمانينات كون رابح صقر ثنائي مع الشاعرة هتان وكانت بداية هذه التعاونات في البوم أنا والليل والقمرة واحتوى الألبوم على 6 أعمال منها أغنية «تأزمت حالتي». في أهم أعمال الألبوم أغنية صرخة الم التي يعتبروها الكثيرون من أهم أغاني صقر واحتوى أيضا على أغنية خاصة بمناسبة افتتاح جسر الملك فهد كانت بعنوان «جسر الخير» ولاقت هذه المبادرة الإعجاب والتقدير من المتابعين والنقاد خصوصًا أنها طرحت في ألبوم عاطفي كأول فنان يضع عمل وطني في ألبوم عاطفي

أصدر بعد ذلك ألبوم مغرورة الذي كان يحوي على 6 أعمال ودواخل الآلات الغربية في توزيع الأغنية وقدم اللون العراقي كأول فنان خليجي يقدمه وكانت هذه الأغنية بعنوان شوف ايش سوى.

وبعد هذا الألبوم قدم رابح صقر البوم جديد (الجرح) الذي كان يحوي على ستة أعمال جميعها من الحان رابح صقر وكرر التعاون في هذا الألبوم مع الشاعرة هتان في أغنية جديد الجرح وكانت نقطة تحول كبيرة في حياة صقر الفنية الأغنية بعنوان «سرى الليل» وأيضا كانت أول عمل يصوره رابح ويعرض على شاشات التلفزيون.