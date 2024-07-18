حقيقة تقديم عادل إمام مسرحية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت أسرة الزعيم عادل إمام الجدل، حول مشاركته في عمل مسرحي جديد، وذلك بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الزعيم بمسرحية في السعودية بعد غياب سنوات عن خشبة المسرح.

شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول تقديم الزعيم مسرحية في السعودية

وأكد شقيق عادل إمام في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم يتواصل أحد من السعودية أو هيئة الترفيه بشأن مشاركة الزعيم في عمل فني على مسرح السعودية.

وقال شقيق عادل إمام: محدش كلمنا من السعودية ومعندناش أخبار عن تقديم مسرحية له في المملكة، لكن على كل حال الزعيم حالته بخير وما زال قادرًا على العطاء، إن شاء الله يرجع تاني للجمهور قريب.

عادل إمام

تصريحات يسرا

جاء ذلك بعد تصريحات الفنانة يسرا عن إنجازات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، حيث أشارت إلى أنه أضاف كثيرًا للفن بدعمه ومساندته له وإنتاجه عددًا من المسرحيات من ضمنها مسرحية ملك والشاطر التي قدمتها رفقة الفنان أحمد عز في السعودية.

وأعلنت النجمة يسرا عن أمنيتها في مشاركة الزعيم عادل إمام في عمل مسرحي بـ المملكة العربية السعودية، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية لها: حلمي اتحقق بنوعية الإنتاج اللي قدمها المستشار تركي آل الشيخ، مفيش حاجة طلبناها ومتنفذتش، ومكنتش أحلم بجمهور عظيم زي الجمهور السعودي.

عادل إمام

أعمال عادل إمام

كان آخر فيلم قدمه الزعيم عادل إمام هو "الزهايمر" الذي عرض لأول مرة في عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً.

وشارك في بطولته بجانب عادل إمام كل من: فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة، علماً أنه آخر أعمال الزعيم السينمائية.

أحداث فيلم زهايمر

وتدور أحداث الفيلم حول محمود شعيب رجل أعمال، يطمع أبناؤه في ثروته فيقيمون ضده دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بـ الزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تساعده وتقلب الأحداث رأساً على عقب.