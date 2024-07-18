وفاة المنتج أشرف صقر.. المهن السينمائية تنعيه

ياسر رشاد - القاهرة - نعت نقابة المهن السينمائية المنتج الفني السينمائي أشرف صقر، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 18 يولي .

وأصدرت المهن السينمائية بيانًا رسميًا تنعي خلاله أشرف صقر، وتضمن الآتي: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ".

ويستكمل البيان: "ويتقدم نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية بخالص التعازي فى المنتج الفني السينمائي أشرف مرسي صقر والد المصور السينمائي أمير صقر".

وفاة أشرف صقر

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، المنتج أشرف صقر، حسبما أعلن المخرج حسام الجوهري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر الجوهري صورة للمنتج الراحل معلقًا عليها: « الصديق الغالي والمنتج الفني الكبير الأستاذ أشرف صقر في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة، الدنيا مش مستاهلة والله.. استغفر الله العظيم ».

أعمال أشرف صقر

قام أشرف صقر بإنتاج العديد من المسلسلات منها « بابلو، طعم الحياة، قصر العشاق، ستات قادرة، حب لا يموت، في إيد أمينة، أميرة في عابدين، رأفت الهجان، المرسى والبحار ».