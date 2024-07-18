أسماء أبو اليزيد تكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل "صلة رحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن مسلسل "صلة رحم"، الذي كان يعرض ضمن سباق رمضان 2024.

وقالت أسماء خلال لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "أنا بحب المسلسل ده أوي وبحب كل اللي شارك في المسلسل بصراحة كان فريق عمل حلو أوي من جوا ومن برا حقيقي، اتبسطت أوي بالتجربة بالنسبة عن وجود جزء تاني عشان الناس عايزة تعرف عن مصير الأمين والطفلين والحاجات دي، بس هو فيه أب اللي هو بدأ الحدوتة أصلًا وعايز يعمل طفل وعايز يتحدى الأقدار، ويبقى عنده طفل مش موجود وأفتكر إن جزء تاني هيبقى بعيد مش حاسة أوي، بس لو صحوه يلا بينا".

يذكر أن مسلسل "صلة رحم" سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال، هبة عبدالغني، عمرو القاضي.

اقرأ أيضًا:

"عادي يا جماعة".. آمال أبو المجد توضح قصة فيديو "تجاهل ياسمين صبري التصوير معها"

مصطفى كامل يدعم نجله "فتحي" في أولى أغانيه "يلا ندلع"