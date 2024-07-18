تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة لأفضل رواية سينمائية وسيناريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة مسابقة سنوية لأفضل رواية سينمائية، وأفضل سيناريو.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "‏قررت نعمل في GeA‏ ‏جائزة سنوية للرواية السينمائية بما يتلاءم مع نشاطنا وأيضا جائزة لأفضل سيناريو وسيتم إنتاج الرواية والسيناريو".

وأضاف: "في المسابقتين ‏سنحدد الشروط والتفاصيل قريبا كونوا على الموعد ستكون الجائزة الأضخم في المنطقة وفرصة للشباب العربي لإظهار جيل جديد من المبدعين، شعارنا ندعم الإبداع أينما كان".

في سياق آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، بعد مرور شهر على بداية عرضه.

المستشار تركي آل الشيخ، كشف عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن إجمالي إيرادات الفيلم، بعد مرور شهر على عرضه في مصر والسعودية، ودول الخليج، وأمريكا، وأوروبا.

ووصل إجمالي الإيرادات، إلى ما يزيد عن الـ 20 مليون دولار، إذ حقق 20.698.371 مليون دولار.