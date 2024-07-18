صورة- حفل خطوبة نجل الفنان بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان بيومي فؤاد بخطوبة نجله "محمد"، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأقارب.

ونشر محمد بيومي، صورة من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد فيلم التجربة المكسيكية"، بطولة كلا من: محمد ثروت، وأحمد فتحي، وندى موسى، وليلى عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، وإخراج شادي علي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة إلى أوروبا، حيث يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات.

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