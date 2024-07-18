شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق كاظم الساهر على موعد مع أجمل أغانيه فى حفله بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم النجم الكبير والقيصر كاظم الساهر، حفلا فى مهرجان العلمين خلال دورته الثانية وضمن فعاليات الأسبوع الثانى من المهرجان الذى انطلق الخميس 11 يوليو ويستمر حتى يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل.

ويقدم كاظم الساهر من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة التي يعشقها جمهوره.

ويأتى حفل كاظم الساهر برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين هو الثاني له في مصر خلال أقل من شهر، بعدما أحيا حفلاً يوم 28 يونيو الماضى في التجمع الخامس، حيث جاء إحياؤه لهذا الحفل بعد عامين من آخر حفل له في مصر الذي أحياه بدار الأوبرا المصرية وسجل فيه عودة إلى إحياء الحفلات في مصر بعد غياب 14 عاماً.

وحرص القيصر كاظم الساهر على الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، حيث نشر برومو ترويجي للحفل، معلقا عليه: "غدًا الخميس موعدنا في العلمين الجديدة وسهرة من العمر ضمن جولتنا العالمية بين الأمس واليوم، لا تفوتكم! احجزوا مقاعدكم الآن قبل فوات الأوان".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.