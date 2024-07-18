شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على التصوير التلفزيوني بمهرجان العلمين: حضرنا للمهرجان 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد عبد العظيم المشرف على التصوير التلفزيوني للحفلات والبرامج الخاصة بمهرجان العلمين في دورته الثانية عن كواليس التحضيرات لتغطية المهرجان هذا العام، وقال لـ"الخليج 365":"حضرنا بشكل جيد جداً للمهرجان منذ وقت مبكر ما يصل إلى 3 أشهر بداية من المعاينات الخاصة بأماكن التصوير وفريق العمل الذي سيعمل معنا، ومتابعة كل شيء له علاقة بالصوت والصورة حتى نستطيع نقل حدث بالحجم دا".

وأكد أحمد عبد العظيم على أن مهرجان العلمين من أهم المهرجانات في المنطقة، وهو واجهة مصر المشرفة وسط مهرجانات العالم، موضحاً:" الحمد لله ربنا مقدرنا اننا مطلعين صورة تليق بمكانة مصر أمام دول العالم والمنطقة العربية، كما أن مدينة العلمين تعتبر إحدى الوجهات السياحية الواعدة جداً للمستقبل، وأنا مؤمن أن العلمين أحد أهم المدن السياحية اللى حصلت في مصر في الفترة الأخيرة".

وعن تغطية فعاليات مهرجان العلمين المختلفة وفى نفس الوقت وإظهار المدينة وجمالها إلى العالم كله، أشار المشرف على التصوير التلفزيوني للحفلات والبرامج الخاصة بالمهرجان، إلى أن كون المهرجان يتم تنفيذه في مدينة العلمين، فذلك أحد الطرق التسويقية المهمة، ولذلك عملنا على أن تكون هناك خطة مختلقة نشتغل فيها في مساعدة المدينة على أنها تظهر بأفضل شكل ممكن وهذا موجود بالفعل حالياً".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.