شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على التصوير بمهرجان العلمين: الاعتماد على الشباب زاد الدافع والحماس والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عبد العظيم المشرف على التصوير التلفزيوني للحفلات والبرامج الخاصه بمهرجان العلمين في دورته الثانية أن تغطية المهرجان هذا العام جاءت بناءً على خطة دقيقة جداً، قائلا:"حصولنا على وقت كاف للتحضير جعل كل واحد منا يعرف جيداً مهامه، حيث أجرينا بروفاتنا مبكراً وبشكل دقيق حتى نستطيع إظهار الصورة كاملة لكل فعالية فى مهرجان العلمين".

وأضاف أحمد عبد العظيم أن هناك العديد من التغطيات التي يقوم بها الفريق سواء الحفلات أو البرامج الرئيسية مثل منى الشاذلى وشريف مدكور وإسعاد يونس وكذلك البرامج الفرعية، لافتاً:"ساعدتنا على كل ذلك المتحدة التي وفرت كل شيء وسخرت كل الأليات التي نحتاجها، كما أن اعتماد المتحدة بشكل أساسى في مهرجان العلمين على كوادر شابة، ساعد أيضاً على خلق دافع أكبر، فمثلا أكبر حد فينا عنده 36 سنة".

وتابع المشرف على التصوير التلفزيوني للحفلات والبرامج الخاصة بالمهرجان أن الاعتماد على الكوادر الشابة جعل الكل يعمل بدافع وحماس أكبر حتى يُظهروا أفضل صورة تليق باسم الشركة المتحدة واسم مصر موضحاً:"ذلك جعلنا نشتغل أكثر بكتير جدا علشان نقدر نطلع الصورة دي، وأيضاً جزء الدعم لإخوتنا في فلسطين جعل هناك نوعا من الحماس الأكبر أننا نطلع بأفضل صورة ممكنة نشتغل بيها".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.