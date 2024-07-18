شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يونس: الشركة المتحدة لم تبخل بشىء لظهور حفل العلمين بصورة مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج محمد يونس مخرج حفل الافتتاح والبث التلفزيوني لمهرجان العلمين في دورته الثانية، عن أن الشركة المتحدة للإنتاج الفني تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم تبخل بشىء لظهور حفل افتتاح العلمين بصورة مبهرة، حيث خصصت شاشات ضخمة ومساحة كبير في منطقة الارينا.

وأضاف محمد يونس أن الشركة قدمت معدات حديثة وتقنيات متطورة وكاميرات احترافية من أجل ظهور الحفل بشكل مشرف، خاصة وأن الحفل يتضمن عرضا مبهرا سواء للألعاب النارية أو فقرات الاستعراضات الفلسطينية ودينا الوديدي والكينج محمد منير.

وأشار محمد يونس إلى أن الشركة وفرت وحدات كاميرا كاملة وشيريو وكاميرات واير و4 كاميرات درون وغيرها من المعدات لنقل الصورة بشكل جذاب وحقيقي، مؤكدا أن فريق العمل الذي عمل على حفل الافتتاح يتخطى الـ 100 فرد.

ويأتى حفل كاظم الساهراليوم برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين هو الثاني له في مصر خلال أقل من شهر، بعدما أحيا حفلاً يوم 28 يونيو الماضى في التجمع الخامس، حيث جاء إحياؤه لهذا الحفل بعد عامين من آخر حفل له في مصر الذي أحياه بدار الأوبرا المصرية وسجل فيه عودة إلى إحياء الحفلات في مصر بعد غياب 14 عاماً.

وحرص القيصر كاظم الساهر على الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، حيث نشر برومو ترويجي للحفل، معلقا عليه: "غدًا الخميس موعدنا في العلمين الجديدة وسهرة من العمر ضمن جولتنا العالمية بين الأمس واليوم، لا تفوتكم! احجزوا مقاعدكم الآن قبل فوات الأوان".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.