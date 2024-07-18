شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف التصوير التلفزيوني بـ"العلمين": المتحدة سخرت أحدث التقنيات للتغطية والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عبد العظيم المشرف على التصوير التلفزيوني للحفلات والبرامج الخاصة بمهرجان العلمين في دورته الثانية أن المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت وسخرت كل ما له علاقة بالتكنولوجياً في تغطية فعاليات مهرجان العملين، حيث تتم التغطية بأحدث التقنيات الموجودة سواء الكاميرات أو المعدات لنقل أفضل صورة ممكنة عن المهرجان وكذلك مدينة العلمين.

وأشار أحمد عبد العظيم إلى أن "الكرو الذي يعمل في تغطية المهرجان تليفزيونياً يعد من الأفضل في مصر وممكن في الوطن العربي بأكمله حرفياً وبدون مبالغة"، قائلاً:"كل الفريق اشتغل سابقاً في أحداث مهمة جداً سواء في مصر أو في الدول العربية على مدار السنوات الماضية، وبالنسبة للمعدات والكودار فنحن نتحدث عن أفضل فنيين تقريباً في الوطن العربي، ومعاك كرو شاب لديه خبرات على مدار السنين داخل المتحدة قادر على تقديم حدث بهذه الصورة يوازى أكبر الأحداث العالمية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.