تصريح أديل الصّادم يترك محبّيها متجمّدين قلقين

ما يعرفه الجميع هو أهميّة الموسيقى في المجتمع. تعمل أغاني الفنّانين وحفلاتهم الموسيقيّة على إحياء حياة العديد من الأشخاص الذين يعزفون أغانيهم كلّ يوم.

ومع ذلك، فمن المعروف أيضًا الانتشار الإعلاميّ الكبير الذي يحظى به هؤلاء المطربون العالميّون، الذين يغطّون جميع أنحاء العالم ويتعيّن عليهم التّعامل مع الاهتمام الذي يتلقّونه من وسائل الإعلام. شيء جيّد لمسيرتهم، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون مرهقًا.

وفي هذه الحالة كانت أديل آخر من أعلنت أنّها ستأخذ فترة استراحة في مسيرتها الموسيقيّة. وأجرت الفنّانة المشهورة عالميًّا مقابلة مع قناة ZDF الألمانيّة، علّقت فيها على بعض التّصريحات التي تركت كلّ متابعيها متجمّدين وقلقين.

وقبل أيّام قليلة من بدء سلسلة الحفلات التي ستحييها في ميونيخ، قالت المغنّية: “لديّ خزان فارغ لأنّني أتواجد في نهاية كلّ أسبوع على خشبة المسرح في لاس فيغاس”، حيث تعيش منذ يناير 2022.

ليس هذا فحسب، بل فجّرت بتصريحها قنبلة من العيار الثّقيل وقالت: “ليس لديّ أيّة خطط لموسيقى جديدة على الإطلاق. أريد استراحة كبيرة بعد ذلك وأعتقد أنّني أريد القيام بأشياء إبداعية أخرى لفترة من الوقت.” وذكرت أيضًا أنّها بسبب هذا الإرهاق تفقد بعض العادات، مثل: “لم أعد أغنّي في المنزل بعد الآن، هذا غريب”.

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ورغم ذلك لم تؤكّد أديل أنّ هذا سيكون نهائيًّا: “لن أتخلّى عن التّأليف أو الموسيقى”.

لأنّها “تحبّ تأليف الموسيقى والنّاس يحبّونها”. وعن ظهورها الإعلاميّ قالت: “لا أحبّ أن أكون مشهورة”.