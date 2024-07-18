هاني شاكر يفاجئ جمهوره بخبر غير سار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان الكبير هاني شاكر جمهوره بخبر غير سار حين أعلن أنه لن يستطيع المشاركة في “مهرجان العلمين” بدورته الثانية، وذلك بعد إعلان إدارة المهرجان عن موعد حفله في الأول من آب (أغسطس) المقبل.

وأصدر هاني شاكر بياناً إعلامياً تحدث فيه عن محبته لمهرجان “العالم علمين”، قائلاً: “عبّر “أمير الغناء العربي” الفنان هاني شاكر عن مدى رغبته بالمشاركة في مهرجان “العالم علمين” بمدينة العلمين الجديدة وأنه كان في غاية السعادة عندما تحدثت معه إدارة المهرجان لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان، ولكن لسوء الحظ كان هناك ارتباطات تعاقدية لإحياء العديد من الحفلات خارج مصر في عدد من الدول العربية”.

وأضاف البيان: “تحدثت إدارة أعمال الفنان هاني شاكر مع إدارة المهرجان لتأجيله، ولكن الجدول الخاص بالحفلات لدى إدارة المهرجان كان مزدحماً ولم يتمكنوا من الاتفاق على موعد آخر، لذلك اعتذرت إدارة أعمال الفنان عن هذا الموعد إلى أن يتم الاتفاق على موعد آخر”.

وعبّر هاني شاكر عن حبّه الشديد لـ”مهرجان العلمين”، لأنه من أهم المقاصد السياحية الآمنة ويساهم في الترويج لمنطقة الساحل الشمالي بأكملها ويضعها على خريطة السياحة العالمية، خاصة مع المشروعات الضخمة في تلك المنطقة والتي تجعلها منطقة جذب سياحي على مدار العام وليس في أشهُر الصيف فقط.