ميس حمدان تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ميس حمدان سبب غيابها طوال الفترة الماضية عن الوسط الفني، واتجاهها الى عالم “البيزنس”.

وقالت ميس في تصريحات صحفية: “ابتعدت عن الفن بسبب اتجاهي الى عالم البيزنس أخيراً، حيث عملت براند للأزياء، والأمر أخذ الكثير من وقتي وتطلّب مني تركيزاً ومجهوداً كبيرين”. وتابعت: “أنا لستُ من الأشخاص الذين يطلبون من منتج أو مخرج ترشيحي لأدوار”.

وكانت ميس قد كشفت عن كواليس عودتها الى الساحة الفنية من خلال أغنيتها الجديدة “زلزال في قلبي”، والتي طرحتها أخيراً.

وصرّحت ميس لـ”لها”: “أنا غائبة عن الفن منذ ما يقرب الست سنوات، ولكن عندما عُرضت تلك الأغنية عليّ، تحمّست لها وقررت تقديمها، وأنتجتها بنفسي”.

أما عن الإثارة الموجودة في الكليب، فقالت: “هذه الإثارة ليست مقصودة، ولا أخاف من تعليقات الجمهور، خاصة أننا كفنانين تعودنا على الانتقادات السلبية، وعندما فكرت في تقديم الأغنية، لم يكن شغلني سوى خروجها الى النور”. وأضافت: “أحمد الفيشاوي هو السبب في عودتي الى الفن، بعدما طلبني للمشاركة معه في فيلم “السيستم”، لأنني كنت مصابة بحالة من التبلّد وفقدت الشغف بتقديم أعمال جديدة، ولكن بعد هذا الفيلم قررت العودة”.

يُذكر أن أغنية “زلزال في قلبي” هي من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، وتوزيع جيرو عاطف، وتم تصويرها فيديو كليب.