فنان شاب يكشف كواليس عمله مع محمد رمضان وسرّ غضبه منه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود ضيفاً على برنامج “حواديت الناس” المذاع عبر قناة “الشمس”، حيث استعاد ذكريات وكواليس مسلسل “الأسطورة”، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان وعُرض عام 2016.

وتحدث أحمد عن مشهده الشهير مع محمد رمضان والذي يُجبره فيه على ارتداء قميص نوم نسائي قائلاً: “أحب كثيراً هذا المشهد في المسلسل، ولكن في الوقت نفسه أكرهه”.

وأضاف: “المشهد الذي قدّمته في مسلسل “الأسطورة” كان فيه تفاصيل أخرى، ورفضت الدور في البداية، لكن المخرج محمد سامي قال لي “ورحمة أبوك اعمله”، فوافقت… ورغم تأكيدي على المخرج محمد سامي أنني سأقدّم الدور بشكل معين ولن أغيّر فيه، فوجئت أثناء تصوير المشهد بأشياء كثيرة لم أكن متفقاً عليها، وأتذكر من كواليس هذا العمل أن محمد رمضان كان ينتعل حذاء ذا كعب عالٍ كي يصبح بِطولي وهو يقف أمامي”.

واختتم أحمد عبدالله حديثه بالقول: “غضبت كثيراً من محمد رمضان، فرغم أنه كان صديقي وقعد في بيت جدتي وأعرف كل أهله قبل أن يدخل عالم التمثيل، فوجئت به يقول حين أبلغوه أنني متضايق من المشهد: هناك ممثل زميل موافق على المشهد كله. للأسف محمد رمضان كان صديقي وتحوّل الى إنسان آخر، وأرى أن البطل يجب أن يكون قدوة، وعندما نقدم عملاً شعبياً من المفترض أن نقدّم الأفضل في الحارة وليس الأسوأ. ورغم أنني وافقت على تقديم الدور تحت الضغط، لكنني ندمت كثيراً في ما بعد”.

وعن تجربته في الزواج، قال أحمد عبدالله إن الاختيار مهم جداً، وأنه تربّى تربية “صعيدية”، وحاول أن يكون “فري” لكنه لم يستطع، مؤكداً أنه يحترم الجميع، لكنه لن يرتبط بفنانة، قائلاً: “ده راجع لأبويا، وكان يقولي أوعى مراتك تلبس مايوه”.