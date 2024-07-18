الأزمات تلاحق مسلسل هاني سلامة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه مسلسل “أمير العوامري”، للفنان هاني سلامة أزمات قد تهدّد خروجه الى النور، وذلك بعد استبعاده من دراما موسم رمضان الماضي، وتوقف التصوير نهائياً.

وتجدّدت أزمات المسلسل بعد اختفاء المنتج بشكل غريب وعدم حصول أي من فريق العمل على حقوقهم المادية، الأمر الذي دفعهم لإقامة دعاوى قضائية ضده بعد حصولهم على شيكات من دون رصيد، نظير الدفعة الثانية من أجورهم.

يُذكر أنه كان من المقرر أن يشارك هاني سلامة بهذا المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي، إلا أن العمل تعرّض للعديد من الأزمات، منها عدم حصول أبطاله على مستحقاتهم المادية، بعدما حصلوا على شيكات من المنتج ثبُت في ما بعد أنها بلا رصيد.

ويشارك هاني سلامة في مسلسل “أمير العوامري” عدد من الفنانين، بينهم: مي سليم، ميرهان حسين، سوسن بدر، محسن محيي الدين، سلوى خطاب، وهاجر الشرنوبي.