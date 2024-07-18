مي كساب تخوض تجربة الكرة النسائية للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي كساب أنها تستعد لخوض تجربة أعمال المنصّات للمرة الأولى من خلال مسلسل مكوّن من عشر حلقات، تجسّد فيه للمرة الأولى شخصية مدربّة كرة قدم نسائية.

وكشفت مي تفاصيل المسلسل قائلةً: “أحضّر لمسلسل من عشر حلقات اسمه “ريمونتادا”، يناقش لعبة الكرة النسائية، وأجسّد فيه دور مدربة”.

وعن عودتها الى الغناء، قالت مي: “سأعود للغناء، ولي أغنية جديدة سيتم طرحها الأسبوع المقبل، اسمها “قطة”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي”.

يُذكر أن آخر أعمال مي كساب الفنية، مسلسل “العتاولة”، وهو بطولة: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، ميمي جمال، أحمد كشك…، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت مي كساب قد شاركت أيضاً في مسلسل “أشغال شقة” كضيفة شرف، وهو بطولة كلٍ من: هشام ماجد وأسماء جلال ومحمد محمود ومصطفى غريب، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، بينهم: رحمة أحمد وشيرين وسلوى محمد علي، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.