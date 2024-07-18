محمد ممدوح يخوض تجربته الأولى في السينما السعودية مع هذه النجمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض الفنان محمد ممدوح أولى تجاربه في السينما السعودية من خلال فيلم “ضي”، بمشاركة النجمة السعودية أسيل عمران.

وكان المخرج كريم الشناوي قد أعلن انتهاء تصوير الفيلم، من خلال حسابه في “إنستغرام” حيث كتب قائلاً: “فركش تصوير ضي”.

فيلم “ضي” إنتاج سعودي – مصري وقد أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ من بين قائمة الأفلام السعودية المدعومة من هيئة الترفيه، وهو من تأليف هيثم دبور، ويشارك في التمثيل حنين سعيد، وهو ثالث تعاون بين هيثم دبور وكريم الشناوي من بعد “عيار ناري” و”مقسوم” الذي كان أول تجربة إنتاجية لكريم الشناوي.

يُذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض فيلمه الجديد “X مراتي” وهو بطولة الفنانَين هشام ماجد وأمينة خليل، ومن تأليف أحمد عبد العزيز وكريم سامي، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول هشام ماجد والذي يقدّم شخصية “دكتور نفسي” ومتزوج من أمينة خليل، ويمرّان بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية “بلطجي”، وهو الزوج السابق لأمينة الذي يعكّر صفو العلاقة بينهما.

وكان محمد ممدوح قد علّق على العمل في الفيلم قائلاً: “أنا كان نفسي أشتغل مع المخرج معتز التوني من زمان جداً، أنا شكلي خطر في الفيلم، هشام طالع لابس نضّارة وشكله شيك، لكن أنا عصبي وبتعصّب بسرعة وهشام بيحاول يتحكم فيَّ نفسياً بس الموضوع أكبر من كده”.