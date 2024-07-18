وفاة صاحب “مفترق طرق” بأزمة قلبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافت المنية المؤلف المصري شريف بدر الدين فجر اليوم (الأربعاء) عن عمر ناهز 45 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتزامنت وفاة الكاتب مع عرض آخر أعمالة الفنية، مسلسل “مفترق طرق”، وهو بطولة: محمد يحيى مورو، هند صبري، ماجد المصري، إياد نصار، جومانا مراد، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، والممثلة القديرة ليلى عز العرب وغيرهم من أفراد العمل الذين نعوا الراحل عبر حساباتهم الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال إياد نصار:”أنا مصدوم… مش قادر استوعب… لا حول ولا قوة إلا بالله… انتقل إلى رحمة الله الصديق الإنسان الخلوق الطيب شريف بدر الدين… ربنا يرحمه ويصبّر أهله وبناته… نسألكم الدعاء… إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يُذكر أن مسلسل”مفترق طرق” هو دراما اجتماعية، ومكوّن من 45 حلقة حول قصص الحب والغدر، والتي تتخللها مواجهات ومؤامرات ضمن قالب تشويقي.

ويرصد العمل قصة “أميرة” التي كرّست حياتها للاهتمام بزوجها وأسرتها على امتداد 15 عاماً، ورضيت بالتخلّي عن طموحها المهني، لتتفاجأ بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها من دون سابق إنذار، مما يهدّد المنصب العام الذي يشغله ويهزّ أركان حياتها الزوجية والعائلية. وهنا تظهر صلابة الزوجة المخلصة والأم المتفانية، وتبرز مرونتها في تحمّل الأعباء، في خضم رحلة نفسية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، في ظل الكثير من المفاجآت والصراعات المنتظرة.