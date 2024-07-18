محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته.. ويكشف أسراراً عن مسيرته الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان محمد هنيدي مساء أمس (الأربعاء) بخطوبة ابنته فريدة إلى الدكتور حازم فؤاد الدباح، وسط أجواء عائليه اقتصرت على الأهل والأصدقاء.

وارتدت فريدة محمد هنيدي في حفل الخطوبة فستاناً أنيقاً أبيض اللون، وانتشرت الصور التي جمعتها بوالدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، حلّ هنيدي ضيفاً على برنامج “بيت السعد”، الذي يقدّمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد على قناة mbc1، بقيادة المخرج محمد سامي، وخلال الحلقة كشف هنيدي عن مفاجأة كبيرة، حيث قال: “بعد فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، عماد أديب قالي هنعمل إشاعة حب الجزء الثاني، وأنا كنت هعمل شخصية عمر الشريف”.

كما روى هنيدي تفاصيل أهم أجر حصل عليه في مسيرته الفنية قائلًا: “اتفقت على مسلسل “تيمون وبومبا” بـ10 آلاف جنيه، وقولت للمنتج إني هاخدهم دلوقتي عشان اشتري عربية بتكييف، وهخلّص المسلسل ده في 10 أيام، وفعلًا خلّصت في الوقت ده، وجبت العربية وبعدها باص أحمر كبير خبطني وأنا رايح للمونتاج”.

وعن اختفاء الكوميديا من الأعمال الفنية، قال هنيدي: “هناك كوميديا ومستحيل الكوميديا تختفي ولو اختفت الأوكسجين يتسحب، بس بتمر بفترات بسبب التكنولوجيا وفي أساليب كتير جداً بتضحك، بس يبقى الورق أهم حاجة، والكوميديا بخير وشايف أجيال بتطلع واللي هيستمر اللي ميستسهلش، فيه مخرجين كبار بدون ذكر أسماء بيخافوا يعملوا كوميدي”.

وعن رأيه في الفارق بين المناطق الشعبية والكمبوندات، قال محمد هنيدي: “كلهم ناس، وكلنا عايشين، بس الفرق إن المناطق الشعبية فيها التحام بين الناس، اللي يطبخ أكلة لازم ينزّل لجاره، وبناخد رأي بعض في الجوازات، الجيران في إمبابة كان عندهم ترابط كبير غير الكمبوندات”.