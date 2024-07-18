يسرا تحقق حلمها.. وهذا ما تمنّته لعادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة يسرا عن حلمها الذي تحقق في مسرحية “ملك والشاطر”، التي قدّمتها أخيراً في المملكة العربية السعودية، بجانب الكشف عن أمنيتها بمشاركة الفنان عادل إمام في عمل مسرحي بالمملكة.

وقالت يسرا في تصريحات إعلامية: “حلمي تحقق بنوعية الإنتاج التي قدّمها المستشار تركي آل الشيخ، فلم نطلب شيئاً ولم يُنفّذه… ولم أكن أحلم بجمهور عظيم مثل الجمهور السعودي”.

وبشأن تصريحها المثير للجدل حول اعتزالها الفن، قالت يسرا: “ما من شخص يعتزل عملاً يحبه، وإذا أطال الله بعمري فسأكمل وأقدم أعمالًا أخرى، لكنني لم أقصد في كلامي أنني سأعتزل عملاً أحبه وأحترمه”.

وأشارت يسرا إلى أنها تتمنى مشاركة “الزعيم” في عمل مسرحي يُعرض بالسعودية، بالقول: “نفسي عادل إمام يقدّم مسرحية هنا وأعمل معه فيها، وجمهوره من كل مكان في العالم”.

وشارك في مسرحية “ملك والشاطر” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب…، وهي من تأليف وإخراج محمد المحمدي، وتدور أحداثها حول الشاب “حسن” الذي يجسّد شخصيته الفنان أحمد عز، والذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على “الصاع الأسود”، وهو المهر الذي طلبته الملكة “ست الكل”، لكي يتزوج من شقيقتها، كما سيخلّصها من اللعنة التي حلّت بها منذ سنوات.