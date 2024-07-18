مكتبة مصر العامة تحتفي بالفنون الفلكلورية البوليفية

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، بالتعاون مع سفارة دولة بوليفيا بالقاهرة، في السابعة مساء يوم الأحد المقبل 21 يوليو الجاري، حفل فنيا للاحتفال باليوم العالمي لدولة بوليفيا.

تشارك في الحفل فرقة أكاديمية الرقصات البوليفية الفلكلورية "ADAF" والتي تعد أحد أهم فرق الفنون الشعبية البوليفية.

يأتي النشاط بالتعاون مع سفارة دولة بوليفيا متعددة القوميات بمصر في إطار التبادل الثقافي بين البلدين، ويهدف النشاط إلى تعريف الجمهور المصري بثقافات وفنون دول أمريكا اللاتينية، إلى جانب تحقيق مزيد من التواصل الثقافي والدبلوماسي.

يتواكب هذا النشاط مع احتفال بوليفيا بعيد الاستقلال الـ199 والذي يحل في السادس من أغسطس، ويعد من المناسبات الهامة في بوليفيا والتي تحرص بوليفيا وكافة مواطنيها في الداخل والخارج على الاحتفال به، حيث تقام العديد من الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد في هذا اليوم، بما في ذلك العروض العسكرية والمسابقات الرياضية، والمهرجانات الثقافية والفنية، وعروض الألعاب النارية والأنشطة الترفيهية المختلفة، كما يتم تزيين الشوارع والميادين بالأعلام والزهور، وتقدم المطاعم والمقاهي وجبات مختلفة مستوحاة من تلك الاحتفالات.

خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا

فرقة أكاديمية الرقصات البوليفية الفلكلورية تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، حيث قدمت العديد من العروض على المستوى الدولي، كما شاركت الأكاديمية في مهرجانات ثقافية متنوعة، بأوروبا وآسيا وأمريكا ممثلةً اسم بوليفيا وثقافتها بفخر. تقدم الأكاديمية عروضًا رائعة للرقص الفلكلوري الوطني، تستعرض من خلالها التقاليد والعادات من الغرب إلى الشرق البوليفي، مرورًا بالوديان، مما يعكس التنوع الثقافي الغني للبلاد.

