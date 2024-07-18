الفنان ياسر عماد جبار يكشف عن الاستعدادات الأخيرة لفيلم "ضريبة الشهرة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان الشاب ياسر عماد جبار عن الاستعدادات الأخيرة لفيلم "ضريبة الشهرة" بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات، مؤكدًا بأن الفيلم يتم بدء تصوير مشاهده الأولى في دبي مع أسرة العمل.

وأضاف ياسر عماد بأن الفيلم يدور حول مجموعة من الشباب والفتيات ينتقلون الي مرحلة جديدة في حياتهم بعد السفر ودخول السوشيال ميديا حيث يصبحون أكثر شهرة وثراء، وستنقلب حياة الشباب رأسًا علي عقب بسبب تلك الشهرة وسيدخلون في مشاكل عديدة.



وأشار ياسر عماد جبار بأنه من المقرر أن يطير الي بيروت لتصوير بعض المشاهد هناك الشهر المقبل، ومن المقرر أيضًا أن تتناول هذه المشاهدات تغيير حياة الشباب من السعادة الي الحزن ويتمنوا أن يعودوا الي حياة ما قبل الشهرة حتي يعيشوا حياة سعيدة وبسيطة وهادئة بدون صراعات.