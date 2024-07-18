محمد هنيدي يعلن عن سفره للسعودية الليلة.. أعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد هنيدي، عن سفره اليوم، وذلك لبدء عروض الموسم الجديد من مسرحيته "رمضان ميوزيكال سكول" على خشبة مسرح بكر الشدي، لمدة 5 ليال، بدءًا من 20 يوليو وحتى 24 من الشهر نفسه، ضمن فعاليات مسرحيات جولة المملكة 2024، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.

وقال هنيدي خلال تصريحاته الصحفية، أنه سافر اليوم لبدء عروض المسرحية بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا أنه يحضر لفيلم جديد يعلن عن تفاصيله قريبًا.

شروط حضور مسرحية محمد هنيدي

ومن جانبها كشفت الجهة المنظمة لعروض مسرحية رمضان ميوزيكال سكول عن شروط حضورها والتي تتلخص في الآتي:

ممنوع دخول الأطفال دون الـ 10 سنوات.

آخر موعد للدخول إلى المنطقة هو ساعة قبل الإغلاق الرسمي.

سعر التذكرة غير مسترد، وفي حالة تم إلغاء أو تأجيل، أو تغيير تاريخ الفعالية من قِبل الجهة المنظمة فإنه سيتم إعادة قيمة التذكرة، وفي حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجددًا.

لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج.

لا يمكن اصطحاب الحيوانات.

لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة.

مسرحية رمضان ميوزيكال سكول

وكانت قد حققت مسرحية “رمضان ميوزيكال سكول” نجاحا كبيرا في موسم الرياض، وهو الذي دفع النجم محمد هنيدي بطل العمل لإعادة عرضها مرة أخرى في السعودية خلال الفترة المقبلة.

مسرحية "رمضان ميوزيكال سكول" يشارك في بطولتها بجانب محمد هنيدي، كلًا من: ونرمين الفقي، ومحمد ثروت، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، ويوسف وائل نور، وتجمع المسرحية بين الكوميديا والموسيقى في قالب ترفيهي يجذب مختلف الفئات العمرية.

محمد هنيدي يتصدر التريند

على الجانب الآخر تصدر النجم محمد هنيدي التريند على جوجل، وذلك بعد حديثه عن الاختلاف بين المناطق الشعبية والكمبوندات، وذلك خلال ظهوره في برنامج "بيت السعد" المذاع على قناة MBC مصر.

أكد هنيدي أن الجميع بشر، وجميعنا يعيش في هذه البلاد، لكنه شدد على الترابط الاجتماعي القائم في المناطق الشعبية، حيث يعتمد الجيران على بعضهم في الحياة اليومية بشكل أكبر مقارنة بالكمبوندات.

وأثار النجم محمد هنيدي جدلًا بكشفه عن مفاجأة خلال لقائه في برنامج "بيت السعد"، الذي يُقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد، تحت إشراف المخرج محمد سامي.

كشف هنيدي عن نية عماد أديب لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وتكليفه بدور عمر الشريف في الفيلم.

وفي سياق آخر، شارك هنيدي قصة مثيرة عن أهم 10,000 جنيه في حياته، حيث وافق على دور في مسلسل "تيمون وبومبا" مقابل هذا المبلغ، واستخدمه لشراء سيارة جديدة. ومع ذلك، تعرض لحادث سيارة على طريق العودة من التصوير، مما أضفى بعض الطرافة على القصة.

وأردف هنيدي، على أهمية الورقة في فن الكوميديا، وتفاؤله بمستقبل هذا الفن وإسهام الأجيال الجديدة في تطويره رغم التحديات التي قد تواجهها.

في سياق آخر، قال عمرو سعد عن بدايات محمد هنيدي: "الفنانون يعبرون عن معاناتهم وظروفهم الصعبة قبل أن يحققوا الشهرة، لكن محمد هنيدي كان استثناءً على الرغم من كونه شخصًا مشاغبًا في طفولته ورفضه للعديد من الأعمال، إلا أن طيبته وإنسانيته برزت دائمًا."

محمد هنيدي

وفيما يتعلق بعلاقته مع شقيقه أحمد سعد في الطفولة، أفاد عمرو سعد قائلاً: "كنت دائمًا أضرب أحمد، كان يجب عليه أن يتعلم الانضباط، وهو ما يعكس الفارق الذي يجب أن يكون بين الأكبر والأصغر في الأسرة."

فيلم الإسترليني لمحمد هنيدي

من ناحية أخرى، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد "الإسترليني"، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، على الرغم من أن العمل يواجه تحديات مالية بسبب الميزانية الضخمة المطلوبة لإتمامه، وكان من المقرر أن يتم تصويره في مصر والسعودية.