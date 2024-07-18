انتصار بين «زمالك بولاق» .. اعرف القصة قبل انطلاق التصوير

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة انتصار، لتصوير مشاهدها في مسلسل «زمالك بولاق» والذي يشاركها بطولته الفنان باسم سمر وعبير صبري، ومقرر أن يعرض بداية العام المقبل 2025 عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة .

وتدور أحداث مسلسل «زمالك بولاق» في إطار اجتماعي ، حول شقيقين كلًا منهما يعيش وسط بيئة مختلفة عن الآخر وتقابله ظروف عكس الآخر تمامًا ويجسد شخصية الشقيقان الفنان باسم سمرة ويعيش في بولاق، والفنان خالد الصاوي ويعيش في الزمالك ويتقابل الشقيقان بعد مرور 20 عامًا وتدور بينهما عدد من المواقف الطريفة والمليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل "زمالك بولاق" من بطولة: خالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين وعبير صبري وميمي جمال وانتصار وتيام مصطفى قمر والسيد أسامة، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، ومن إخراج أسامة عمر.



آخر المشاركات التلفزيونية للفنانة انتصار

تألقت الفنانة انتصار في آخر أعمالها التلفزيونية وهو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، والذي عرض ضمن مارثون رمضان 2024، وتصدرت حلقاته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .

مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

شخصية انتصار في أشغال شقة

كما جسدت «انتصار» شخصية «أم صابرين» في مسلسل «أشغال شقة» وعرض ايضا في رمضان الماضي 2024، وهي أول خادمة استعان بها هشام ماجد وأسماء جلال في مساعدتهم بالمنزل، ودارت أحداثه حول طبيب شرعي (هشام ماجد) يعيش حياة تعيسة مع زوجته المذيعة "ياسمين" التي تلعب دورها أسماء جلال، إلى أن يحدث شخوض النجم هشام ماجد موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "أشغال شقة"، الذي تشاركه بطولته الفنانة أسماء جلال بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف.

أما مسلسل «المعلم» لعبت الفنانة خلاله دور زوجة ثانية، ودارن قصتة في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.