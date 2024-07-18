الترويج لمسلسل Outlander الجزء الثاني بصور جديدة قبل عرضه.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المنصة الإلكترونية starz عن صورة جديدة للجزء الثاني من الموسم السابع لمسلسل Outlander ، ومن المقرر عرض العمل عليها بداية من 22 نوفمبر المقبل على أن تكون الحلقات متاحة الجمعة من كل أسبوع في منتصف الليل.

مسلسل Outlander

أحداث مسلسل Outlander

ظهر في الصور أبطال العمل الذي سيتكون من ثماني حلقات أخيرة، ويدور فى حقبتين زمنيتين مختلفتين (1945 - 1743)، حيث يظهر كلير راندال الممرضة الإنجليزية التى تذهب مع زوجها فرانك راندال فى إجازة لإسكتلندا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام 1945، وفوق تل قديم تعلوه دائرة أحجار تدور حولها الكثير من الأساطير، تسمع كلير أغنية الأحجار وتلمسها، فتفقد الوعى، لتستيقظ وقد وجدت نفسها رجعت بالزمن لعام 1743.

مسلسل Outlander

وهناك تقابل مجموعة من الاسكتلنديين الذين يشكون بها فيأخذونها معهم إلى قلعة ليوخ مقر عشيرة ماكينزى، وتربطها صداقة مع الخارج عن القانون جيمى فريزر، الذى هو مثلها يوجد حيث لا ينتمى، فهو ينتمى لعشيرة فرايزر، ولكن المكافأة التى وضعها الإنجليز على رأسه تمنعه من العودة لموطنه ودوره كسيد قلعة لاليبروخ Lallybroch الشاب، تحاول كلير التكيف مع حياتها الجديدة فى القلعة مع محاولاتها المستمرة للتخطيط للهروب.

وينتهى بها الأمر بالزواج من جيمى فرايزر إنقاذا لحياتها من عدوهما المشترك السايكوباثى بلاك جاك راندال.

مسلسل Outlander

تفاصيل مسلسل Outlander

يعتبر مسلسل Outlander، قصة ملحمية من المغامرة والتاريخ السفر عبر الزمن التاريخ والحرب والطب والجنس والعنف والروحانية الشرف والخيانة والانتقام والأمل واليأس، والعلاقات، وبناء وتدمير الأسر والمجتمعات، الغموض الأخلاقي، والسيوف، والساحرات والأعشاب والخيول والمقامرة وحياة المرتفعات ورحلات من الجرأة، رحلات لكل من الجسد والروح، وكذلك الاختيار.

مسلسل Outlander

أبطال مسلسل Outlander

يشارك في مسلسل Outlander كلا من : كاترينا بالف بدور (كلير بيتشامب راندال / فرَيزر)

سام هيوين بدور (جيمس "جَيمي" ماكينزي فرَيزر)

توبايس مينزيس بدور (فرانك راندال / جوناثان "بلاك جاك" راندال)

غراهام مكتافيش بدور (دوجال ماكينزي)

دنكان لاكرويكس بدور (مورتاه فرَيز)

غرانت أورورك بدور (روبرت ماكينزي)

ستيفن والترز بدور (انغوس موهر)

بيل باترسون بدور (نيد غوين)

غاري لويس بدور (كولوم ماكينزي)

لوت فيربيك بدور (جيليس دانكن)