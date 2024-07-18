تعرض الفنان أحمد فرحات لأزمة صحية تسببت في دخوله العناية المركزة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان أحمد فرحات لأزمة صحية أدت لدخوله إلى غرفة العناية المركزة، وطالبت زوجته من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكشفت زوجة الفنان خلال تصريحات صحفية عن دخول أحمد فرحات المستشفى خلال الساعات الماضية، قائلة:تعب فجأة ورحنا به المستشفى بسبب أنه مش قادر يقف على رجله، والدكتور اكتشف أن عنده مشكلة في الكلى والغدة، وهي حاليًا في رعاية زراعة الكبد والكلى.

يعد أحمد فرحات، واحدًا من أشهر أطفال السينما المصرية، إذ شارك في طفولته في عدة أفلام منذ أكثر من 63 سنة، مع أبرز نجوم السينما في نهاية فترة الخمسينيات، وكانت بدايته في دور الطفل اليتيم بأحد الملاجئ في فيلم «مجرم فى إجازة» عام 1958 للمخرج صلاح أبو سيف.

بعدها شارك كبار النجوم مثل فيلم «سلطان» بطولة النجم فريد شوقي، فيلم «سر طاقية الإخفاء» عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، «إشاعة حب» عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم «إسماعيل يس في السجن»، وكذلك ظهوره في فيلم «معبودة الجماهير».