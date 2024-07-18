شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فريدة محمد هنيدي مع والدها من الطفولة إلى الخطوبة × صور والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النجم محمد هنيدي العديد من التهاني والمباركات بعد احتفاله بخطوبة ابنته فريدة محمد هنيدى على الدكتور حازم فؤاد الدباح، الذي تم أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد انتشار صور حفل الخطوبة الذي أقيم على نطاق محدود بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، وفور انتشار الصور على السوشيال ميديا بدأ الجمهور يتحدث عن ابنة هنيدي ومدى الشبه بينها وبين والدها.



محمد هنيدي مع ابنته فريدة وخطيبها

محمد هنيدي نادراً ما يظهر بصحبة عائلته، والمرات التي ظهر فيها بصحبة الأسرة تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالرجوع إلى المناسبات التي ظهرت فيها فريدة محمد هنيدي مع والدها منذ أن كانت صغيرة حتى خطوبتها نجد أنها لم تتغير كثيراً في الملامح ولكنها التغير حدث في استايل ملابسها وهذا ظهر بشكل لافت في الخطوبة مقارنة بصورها السابقة.

وفي سياق متصل بدأ النجم محمد هنيدى التحضيرات والاستعدادات لفيلمه الجديد الإسترلينى، حيث بدأ المخرج حسين المنباوى في معاينة أماكن التصوير حاليًا، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تفاصيل الفيلم والتعاقد مع الممثلين، حيث رشح المنباوى عدة أسماء من المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

وينتظر هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.



فريدة محمد هنيدي وخطيبها



محمد هنيدي وابنته فريدة وهى طفلة



محمد هنيدي وابنته فريدة



فريدة محمد هنيدي وخطيبها



