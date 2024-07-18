شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان أحمد فرحات تكشف تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت زوجة الفنان أحمد فرحات في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أنه يتواجد في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات نتيجة تعرضه لتعب مفاجئ، مضيفة أن حالته غير مستقرة طالبة الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان الفنان أحمد فرحات قد تعرض موخرا لجلطة في المخ، ونتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بها.

وقال الفنان أحمد فرحات، خلال لقاء سابق إنه حقق نجاحا كبيرا في مسيرته الفنية خلال طفولته، متابعا: عملت في الفن دون أن أطرق على باب أي أحد من أجل أن أمثل، مضيفا أن انطلاقته القوية كانت من خلال فيلم سر طاقية الإخفاء، متابعا: المخرج العبقرى نيازى مصطفى مخرج "خدع" جميل، لذلك حقق نجاحا كبيرا في الفيلم.

وتابع الفنان أحمد فرحات: شاركت في فيلم سر طاقية الإخفاء وكان سنى 10 سنوات، والمنتجون كانوا بيخطفونى من بعضهم، وشاركت في فيلم شارع الحب كان سنى 9 سنوات ونصف.