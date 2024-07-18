شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تقضى عيد زواجها بمفردها بعيدا عن بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

أمضت جنيفر لوبيز الذكرى السنوية الثانية لزواجها وهي تقود سيارتها حول منطقة هامبتونز بعيدا عن زوجها بن أفليك، حيث تم تصوير مغنية "On the Floor" في مقعد الراكب في سيارة مرسيدس بنز قديمة، وكان يقود السيارة مدير أعمالها بيني ميدينا، وشوهد الاثنان وهما يتجولان حول المنطقة، بينما كانت لوبيز، 54 عامًا، تظهر بنظرة صارمة على وجهها.



وفي هذه الأثناء، بقي أفليك في لوس أنجلوس للعمل وسط مشاكلهما الزوجية، وشوهد الحائز على جائزة الأوسكار، 51 عاما، وهو يرتدي بدلة رمادية أثناء وصوله إلى مكتبه في نفس اليوم.

وتزوج الزوجان في لاس فيجاس في 16 يوليو 2022. وأقاما لاحقًا حفلًا فخمًا في جورجيا مع أصدقائهما وعائلتيهما، ولم تظهر نجمة فيلم Hustlers، التي أمضت الأسابيع القليلة الماضية في نيويورك، علنًا مع زوجها منذ شهر.

على الرغم من أنها تبدو بعيدة عن أفليك، تم تصوير لوبيز في ساوثهامبتون مع ابنة زوجها فيوليت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان قد حرص الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز على تفريغ منزل الزوجية بسرعة بعد عرضه للبيع علنًا وسط شائعات الطلاق، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، قرر ممثل فيلم باتمان، 51 عامًا، وزوجته جى لو، 54 عامًا، طرح قصر بيفرلى هيلز فى السوق مقابل 68 مليون دولار، فى الآونة الأخيرة، ويأملان فى الحصول على مشترٍ فى أسرع وقت ممكن، حسبما قال مصدر لـUsWeekly.

وأوضح المصدر: "لقد اعتقدوا أن بإمكانهم بيعه خارج السوق، لكنهم اتخذوا قرارًا فى وقت الخلافات من أجل وضع المزيد من العيون على العقار".

وتابع "إنهم فى عجلة من أمرهم لبيعه، ويريد بن أفليك بشكل خاص الانتهاء من وجود المنزل.. لم يكن سعيدًا هناك أبدًا"، وقال المصدر إن الزوجين "لم يشعرا بالاستقرار أبدًا في العقار الضخم الذي تبلغ مساحته 38 ألف قدم مربع، والذى يضم 12 غرفة نوم و24 حمامًا"، وأضاف : "نادرًا ما يكون لديهم جميع الأطفال هناك في وقت واحد، لذلك كان الأمر ضخمًا بالنسبة لهما".

بن أفليك، لديه ثلاثة أطفال، فيوليت، 18 عاما، فين، 15 عاما، وصموئيل، 12 عاما، من زوجته السابقة جنيفر جارنر، من ناحية أخرى، لدى جيه لو، التوأم ماكس وإيمي، 16 عامًا، من زوجها السابق مارك أنتوني.

وبحسب ما ورد كان جينيفر وبن، يعيشان منفصلين منذ أشهر وسط تكهنات بأنهما يتجهان نحو الطلاق، لكن بن أفليك، الذي لا يزال يرتدي خاتم زواجه يقيم في منزل مستأجر بقيمة 100 ألف دولار شهريًا بالقرب من زوجته السابقة جارنر، 52 عامًا، وبحسب ما ورد شوهد وهو ينقل متعلقاته خارج منزل بيفرلي هيلز الذي كان يتقاسمه مع لوبيز في أواخر يونيو، وفقًا لمجلة PEOPLE.