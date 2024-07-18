الأحد.. المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما مكتبة مصر العامة ببنها

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر نادي سينما مكتبة مصر العامة ببنها وذلك يوم الأحد الموافق 21 يوليو في تمام الساعة 7 مساء.



ويعرض خلال افتتاح النادي كلاً من الفيلم الروائي القصير "مش بالورقة والقلم" ، إخراج أحمد عبده، والفيلم الروائي القصير "حبيب" إخراج شادي فؤاد.



وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الجمهور

يذكر أن فيلم مش بالورقة والقلم تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في التصدي لهذا المرض وذلك من خلال المزج بين ابطال الفيلم رنا خطاب والاء علي وبريهان أنور وحالات حقيقة من محاربات السرطان داخل المستشفى.



وعن فيلم حبيب فتدور أحداثه عن حبيب، حلاق في أواخر الستينات يعمل بصالون الحلاقة الخاص به داخل شقته، تدور الأحداث حول يوم يُكسر فيه الروتين الطبيعي له حيث يقوم بمغامرة لإسعاد زوجته، يظهر على حبيب أنه يتألم نفسيًا ويعاني لكنه يصر على الحياة إصرارا بالغا.

جدير بالذكر أن نادي سينما مكتبة مصر العامة ، جاء ضمن أنشطة المركز القومي للسينما لنشر الوعي الثقافي بمختلف محافظات الجمهورية ، ويشرف عليها إدارياً أ.ياسر عليوه.

والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.