الأسبوع الثقافى لشاب أبوزنيمة .. زيارة ميدانية لهضبة "سرابيط الخادم" بسيناء

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، زيارة ميدانية لهضبة "سرابيط الخادم" الواقعة في جنوب غرب شبه جزيرة سيناء، بجوار مدينة "أبو زنيمة"، للاطلاع على ما بها من مقومات أثرية و سياحية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي لشباب مدينة "أبو زنيمة"، ضمن برنامج وزارة الثقافة لتنمية سيناء ثقافيًا.

شملت الزيارة الصعود إلى "معبد حتحور"، أعلى هضبة "سرابيط الخادم"، حيث اطلع المشاركون في الزيارة على تاريخ المنطقة الأثرية، وأبرز ما فيها من معابد ومنحوتات، ونقوش هيروغليفية تحكي تاريخ تنقيب قدماء المصريين على الفيروز ومناجم التعدين في المنطقة .

كما شهدت الزيارة الميدانية لقاءً بعدد من مشايخ المنطقة، وعقد لقاء موسع شارك فيه الشيخ ربيع بركات، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وعدد من أعضاء مجلس مدينة "أبو زنيمة".

الدكتورة حنان موسى

تناول اللقاء خطة عمل وزارة الثقافة لتقديم الدعم الثقافي والفني لأهالى المنطقة من جميع الفئات والأعمار، واكتشاف المواهب لدى الأطفال، إلى جانب التدريب على الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، لفتح أبواب العمل الحر لهم، وتوفير فرص عمل للشبابـ، إضافة إلى تقديم الدعم الثقافي والمعرفي لأهالٍ المنطقة، وعمل مسح ميداني لحصر عناصر التراث والمأثور الشعبي، بهدف حصر وحفظ وصون التراث، والترويج السياحي للمنطقة.

قصور الثقافة تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي لشباب سيناء

وفى السياق، شهد بيت ثقافة أبو زنيمة بجنوب سيناء، الثلاثاء، مجموعة متنوعة من الورش الثقافية والحرفية، في ثالث أيام الأسبوع الثقافي المقدم لشباب سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

استهلت الفعاليات بحكايات للأطفال منها "الأرنب والسلحفاة"، "ست الحسن" ضمن ورشة الحكي والألعاب الشعبية، قدمتها الباحثة سمر محمد لاستخلاص مجموعة من القيم الإيجابية من الحكايتين، كما أدارت نقاشا للرواد حول الأزياء الشعبية لأهالي أبوزنيمة وأهم سماتها، وتضمنت الورشة فقرة للألعاب الشعبية الخاصة بمنطقة أبوزنيمة.

وتضمنت الفعاليات استمرار ورش الحرف اليدوية منها ورشة "فن الأركت" للمدرب أيمن السعدني، درب خلالها المشاركين على تنفيذ عدة أعمال وتشكيلات متنوعة.

وفي ورشة "الطرق على النحاس"، أوضح الفنان جلال عبد الخالق، للمشاركين طرق الورشة بالأسلوب البارز.

وفي ورشة "الخيامية" استكمل المدرب عماد محمد، تنفيذ تقنية زهرة اللوتس على قماش الخيامية.

واختتم اليوم مع ورشة "أشغال الحلي والخرز" للمدربة شيرين محمد، وخلالها تعرف المشاركون على عمل عقد نحاس وآخر ثلاثي، بالإضافة إلى تشكيلات متنوعة من الأساور والإكسسوار.

أقيمت الفعاليات بحضور د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، ومسئولي الثقافة بجنوب سيناء.

الأسبوع الثقافي تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، ويستمر حتى 19 يوليو الحالي، ويأتي في إطار برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجا.