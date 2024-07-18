محمد رمضان يرفض إنهاء أزمة الشاب المصفوع.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - لن يتجاهل النجم محمد رمضان أزمته الأخيرة التى قام فيها بصفع شاب في مراسي خلال الأيام الماضية، حيث رد على أحدى القنوات التي شككت كلامه عندما تحدث عن تفاصيل الواقعة، وأوضح أن صفعته تسببت في فقدان الشاب لـ نظارته والقبعة التي كان مرتديها وقت الواقعة.

وخرج رمضان في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قال فيه :حق الرد على القنوات العربية وبعض المواقع السعودية.. الجمهور لفت انتباهي أنهم متحاملين عليا بعد فيديو اعتذاري للشاب الصغيرة وعائلته، سابوا الفيديو كله وبيلمحوا إني بكدب وكل الفيديوهات مبتقولش كده".

وأضاف النجم المصري: الجمهور لقى الفيديو اللي بيثبت ده.. وتداولوه الفترة اللي فاتت علشان يثبت لقناة العربية أني مش كداب وأني صادق وشجاع.. أنا طلعت اعتذرت لأن الاعتراف بالخطأ شجاعة.

وتابع رمضان: وإني قوي وتمالكت نفسي وكظمت غيظي واكتفيت إني مسحت الفيديو من التليفون حتى من غير ما أكسره اللي عليه إساءة لاسم والدي واسم الشهر الفضيل، مطلعين الشاب الصغير يلمح إني كداب ويقول تقل إيدك شوية.

محمد رمضان

محمد رمضان يتحدث عن واقعة صاحب واقعة الصفع

وكان قد كشف الفنان محمد رمضان، تفاصيل صفعه لشاب في مراسي، موجهًا اعتذاره لأهل الشاب.

قال رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام: الجمهور العدل الأصيل الغالي ألف شكر وربنا ما يحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندكم، وقرأت وسمعت قد إيه دافعتم عني وغلطتم الولد الصغير، ولكن أنا عملت الفيديو ده علشان أعترف بخطأي وأعتذر لأهل الولد الصغير، إني إيدي اتمديت عليه وأنا عارف إنه عيل صغير.

وأضاف: لما غلط في الأول قلعته الكاب وبصيت في وشه لقيت إنه صغير، وقلت له اسمك إيه ولما رجع غلط تاني لفيت وقلت له هات التليفون خباه، وما تمالكتش نفسي وضربته قلم بسيط والقلم البسيط ده طير له الكاب والنضارة، ولو نعتبر إن الناموسة اللي وقفت على خدي قلم فأنا أستاهل خمسة لأني مديت إيدي على عيل صغير ودي لا رجولة ولا بطولة.

وأكمل: وأنا ما تمالكتش نفسي لما خدت تليفونه ومسحت الفيديو، وحد قال لي اكسر له تليفونه علشان ما يعملش كده تاني، قلت له لو هو غلط أبوه وأمه ذنبهم إيه يجيبه له تليفون تاني؟ خاصة لما عرفت إنه من قرية تانية، وقلت لهم روّحوه، والأمن قال اعمل له محضر قلت لهم لا يروح بعد إذنكم.

محمد رمضان

صاحب واقعة الصفع من محمد رمضان

ومن جانبه خرج كريم شلبي، صاحب واقعة الصفع من محمد رمضان في فيديو ليرد على اعتذار رمضان.

قال الشاب المصفوع: شكرًا لكل واحد وقف معايا إذا كان بكلمة حلوة وطلع دافع عني، أنا اتكلمت واعترفت بخطأي لأن الاعتراف بالحق فضيلة، تاني حاجة أنا مطلعتش أتكلم في ولا قناة ولا فيديو لأني مش طالع أركب تريند زي ما بتقولوا، لأني الحمد لله شبعان حب ناس وفلوس وعيني مليانة من صغري فمش محتاج أعمل تريند.

وأضاف: أنا كنت طالع أتبسط مش فارقة قرية مراسي من قرية لوتس، ومش هتكلم في حوار أنك قولت أنك طيرت الكاب والنضارة بسبب القـلم بس إبقى تقل إيدك شوية، وإن كانت إيدي الشمال ناموسة فإيدي اليمين مرزبة، وأنت بتقول أنك مرضتش تعمل محضر بس أنا اللي كنت هعمل فيك محضر بس قلت العفو عند المقدرة.

محمد رمضان

أعمال محمد رمضان

وكان أحيا النجم محمد رمضان مؤخرًا حفل ختام مهرجان موازين في المغرب لأول مرة وقدم باقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

ويشارك محمد رمضان فى بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.