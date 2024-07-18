بدء صلاة الجنازة على الفنان تامر ضيائي بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شُيع جثمان الفنان تامر ضيائي من مسجد السيدة نفيسة وذلك عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان.

وحرص على الحضورعدد من الأهل والأصدقاء، وانتظر عدد من زملاء الفنان الراحل منذ الصباح الباكر امام المستشفى لانتظار خروج الجثمان من المشرحة.

ورافق الجثمان عدد من زملاء النجم الراحل منذ بداية مشواره الفني ومن بينهم الفنان حمزة العلايلي والفنان محمد علي رزق.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنان تامر ضيائي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.