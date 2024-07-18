صور جديدة.. ياسمين صبري تكشف عن تجهيزات حفل زفاف بتول الحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، صور من تجهيزات حفل زفاف الفنانة بتول الحداد.

ونشرت ياسمين، الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق، ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت تعليقات بالحب من المتابعين، وجاءت كالآتي: "جميلة الجميلات، بساطة، ملكة جمال أفريقيا، أجمل واحدة، شياكة وجمال، بتاخدي العقل، احلي من جورجينا".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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