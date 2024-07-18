"بدون مكياج" أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عائشة أحمد متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت عائشة الصور، على حسابها الخاص بموقع إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج، وعلقت: "أهلًا بأشعة الشمس".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الحب، حلاوة الدنيا، أحلى من غير مكياج، تجنني ماشاء الله، ملامحك بريئة".

يذكر أن، عائشة بن أحمد خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار" وجسدت خلاله دور "أمينة" زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات.

المسلسل بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

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