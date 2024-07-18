قبل طرحه.. تعرف على قصة "موعد مع الماضي" بطولة آسر ياسين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة نتفليكس، الرائدة في مجال الترفيه عالميا، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسلسل موعد مع الماضي الذي من المقرر طرحه للجمهور قريبا.

يسلّط المسلسل الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المتعمقة في المشاعر العاطفية، إذ تزيح كل حلقة الستار تدريجيًا عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال السنوات الماضية.

يدور مسلسل موعد مع الماضي حول الاضطرابات العاطفية والنفسية التي يواجهها "يحيى"، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته "نادية". فبعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان، تشتعل في صدر "يحيى" رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، حتى لو كلفه الأمر أن يفعل المستحيل في سبيل العثور على قاتل "نادية" الحقيقي. وتشهد عودته فتح الجروح العائلية القديمة؛ إذ تُكشَف الأسرار الدفينة منذ سنين طوال ويؤكد الواقع أن الحقيقة لا تبقى خفيّة للأبد.

المسلسل إنتاج شركة Charisma Group، ومحمد مشيش كمنتج تنفيذي، إخراج السدير مسعود وتأليف محمد المصري، ويضم كوكبة من النجوم: آسر ياسين في دور يحيى ومحمود حميدة في دور ياسين وشريف سلامة في دور علي وشيرين رضا في دور سوسن وركين سعد في دور ليلى ومحمد ثروت في دور فتلة ومحمد علاء في دور خالد وتامر نبيل في دور شريف وهدى المفتي في دور نادية، إضافة إلى النجمة صبا مبارك في دور منى.

يُعرض موعد مع الماضي على Netflix في وقت لاحق من هذا العام.