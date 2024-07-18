آيتن عامر تطرح فيديو كليب جديد بعنوان "مثيرة للجدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الفنانة أيتن عامر فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "مثيرة للجدل"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية مثيرة للجدل غناء أيتن عامر، كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره في دبي.

وكان أخر أغاني أيتن عامر باسم "اكشف" وحققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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