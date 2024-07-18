أشرف زكي وأحمد صفوت ولقاء سويدان.. 25 صورة من جنازة تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

شيع جثمان الفنان تامر ضيائي اليوم الخميس من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين الذين حرصوا على التواجد وتوديع تامر إلى مثواه الأخير.

وجاء من ضمن المتواجدين الفنان أشرف زكي، الفنان ضياء عبد الخالق، الفنان أحمد صفوت، الفنان منير مكرم، الفنانة لقاء سويدان، الفنان وائل عبد العزيز، الفنان حمزة العيلي، الفنان محمد علي رزق.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنان تامر ضيائي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.