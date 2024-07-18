نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الساحل الشمالي.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جريئة على البحر، من الساحل الشمالي، وذلك بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "الحياة كريمة جدًّا .. كل ما عليك هو أن تكون مُتلقِّيًا .. كن بريئا تمامًا من كل فساد وتلوث فكري. ليكن عقلك صامتًا ومحبًّا، مؤمنًا أن المزيد سوف يأتي".

وأضافت: "الحياة واسعة جدًّا، مهما اكتشفنا منها لن نستطيع أن نستنفذها أبدًا ! فهي لا متناهية... والسر يكمُن في العمق، فوق الزمان وفوق المكان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: "الساحل ولع"، بتجنني أيقونة للجمال السوري"، "جمال أناقة حلاوة وأحلى بنوتة"، "أجمل إمرأة في الكون".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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