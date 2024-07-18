فيديو من زاوية جديدة لـ "الصفعة".. محمد رمضان يرد على واقعة الضرب بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان محمد رمضان على انتقاد بعض المواقع الإخبارية صفعه لأحد الشباب في مراسي والذي أثار بسبب جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام، ظهر خلاله وهو يدخل "الشيشة" وأوضح الأمر قائلا: "الجمهور لفت انتباهي إنهم متحاملين عليا بشكل كبير حتى بعد فيديو اعتذار الشاب الصغير ولعيلته، سابوا الفيديو كله وماسكين على قلم بسيط طير الكاب والنضارة وبيلمحوا أن أنا بكدب وأن مفيش ما يثبت كلامي من الفيديوهات التي تداولوها عندهم ما تثبتش كده".

واستكمل: "لكن الجمهور لقى الفيديو وتداولوه اليومين التلاتة اللي فاتوا وده يثبت أني مش كداب أني صادق وشجاع لأن الاعتراف بالخطأ شجاعة، ولأني قوي مش عشان ضربتوا بالقلم، لأني تمالكت نفسي وكظمت غيظي واكتفيت بس بمسح الفيديو من على التليفون حتى من غير ما أكسره، التليفون كان عليه إساءة لاسم أبويا وإساءة لاسم الشهر الفضيل ومطلعين العيل الصغير يلمح أني كداب وقال ابقى تقل إيدك المرة اللي جاية".

وحرص محمد رمضان على توضيح أزمة صفعة للشاب في مراسي ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على نفس التطبيق، وقام خلاله بالاعتذار من أهل الشاب، وأنه لم يتمالك نفسه موضحًا: "دي لا رجولة ولا بطولة"، كما وجه الشكر والتحية لجمهوره ومتابعيه الذين قاموا بالدفاع عنه.

وعلق رمضان على أزمة الصفعة: "الجمهور العدل، الأصيل، الغالي ألف شكر، وربنا مايحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم وقرأت وسمعت قد ايه دافعتوا عني، وقد ايه غلطتوا الولد الصغير، ولكن الفيديو ده برضه عامله عشان أعترف بخطأي وأعتذر لأهل الولد الصغير اللي أنا أيدي اتمدت عليه وأنا عارف أنه عيل صغير".

واستكمل: "وهو لما غلط في الأول قلعتوا الكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير قلت له اسمك ايه يا حبيبي؟، وسيبته ومشيت ولما رجع غلط تاني لفيت قلت له هات التليفون خباه ومتملكتش نفسي وضربته قلم بسيط، القلم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنضارة اللي كان لابسها، ولو اعتبر الناموسة اللي وقفت على خدي قلم فأنا أستاهل من الناموسة دي خمسة علشان أنا مديت أيدي على عيل صغير، ودي لا رجولة ولا بطولة ولكن أنا لم أتمالك نفسي ودي الغلطة اللي أنا طالع أعتذر عنها".

وأنهى حديثه وقال: "لما أخدت تليفونه ومسحت الفيديو حد قالي اكسر له التليفون عشان ميعملش كده تاني، قولت له طب هو غلط أبوه وأمه ذنبهم ايه يغرموا تمن تليفون تاني خاصة أني عرفت أنه من قرية تانية وجاي يتفسح في مراسي، قلت لهم روحوه، الأمن قالي هنعمله محضر عشان، قولت لهم يروح بعد أذنكم".

وأحيا الفنان محمد رمضان مؤخرًا حفل ختام مهرجان موازين في المغرب لأول مرة وقدم باقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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