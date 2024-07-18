28 يوليو.. ديانا كرزون تشارك في مهرجان جرش 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون عن مشاركة المطربة ديانا كرزون في دورته الـ38، التي تنعقد هذا العام تحت شعار "ويستمر الوعد".

وتظهر ديانا مرتين، الاولى في حفل الافتتاح الرسمي، بقصيدة وطنية تحمل اسم "موطن عبدالله"، من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي، ألحان وتوزيع الفنان الدكتور الأردني أيمن عبدالله.

والإطلالة الثانية لها بمرافقة الفنان علي الديك، والفنانة غرايس الريس على المسرح الشمالي في المدينة الأثرية.

وأكدت ديانا في بيان صحفي أن مهرجان جرش في دورته الـ38 كان الدافع الأكبر لمشاركتها، موضحة أن تعظيم المنجز الوطني والاحتفال به مع الجمهور الأردني، إلى جانب تأكيد التضامن ودعم الثبات الفلسطيني، واجب على الفنان أن يؤدي دوره فيه، بكل ما أوتي من صوت وفن وحس.

وأعربت عن إعجابها بتميز برامج المهرجان في دورته المقبلة، بكل ما حمل من تنوع فكري وفني وموسيقي، لا يختلف عليه الجمهور.

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون غنت أمام الملك عبدالله والملكة رانيا العبدالله، في حفل أقيم مؤخرا.