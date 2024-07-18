نهى العمروسي تثير الجدل بتصريحاتها: "الحجاب أجندة ومش فرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة نهى العمروسي ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وأثارت نهى العمروسي الجدل بتصريحاتها عن الحجاب وانها غير مقتنعة بارتدائه، وكونه أجندة من الخارج، إلى جانب علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفاصيل وأسرار تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن الحجاب قالت: "الحجاب أجندة، الحجاب مش فرض، أديني آية بتقول إنه فرض، إيه اللي بيقول أن الشعر عورة؟، ومتكلمنيش في الدين وأنا مش متخصصة ممكن أقول حاجة غلط، يا جماعة ممكن أغلط لكن دي قناعاتي ولا عمري هتحجب لأني مش مقتنعة بيه خالص".

يذكر أن آخر مشاركات نهى العمروسي كانت بمسلسل "الخانكة" عام 2016 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

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