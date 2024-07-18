شكرا لقرائتكم خبر عن غادة إبراهيم تنتهي من تسجيل أغانى مسرحية مجلس العقلاء (صور) والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الفنانة غادة إبراهيم من تسجيل أغانى مسرحيتها الجديدة "مجلس العقلاء" تأليف وأشعار أيمن حافظ وإخراج محمد الخولى، حيث سجلت غادة أمس اغانى المسرحية في استوديو الملحن وليد خلف بمنطقة حدائق الأهرام وذلك تمهيدا للعرض في الأيام القادمة .

مسرحية "مجلس العقلاء" تدور احداثها في قالب كوميدى غنائي استعراضى، ويشارك في البطولة غادة إبراهيم ومحمد شلش وخالد محروس وسعيد المختار ومحمود عامر ورحاب الغراوى وأيمن اسماعيل وعبير مكاوى وعبد السلام الدهشان ومحمد عابدين، تأليف وأشعار أيمن حافظ، استعراض د. أشرف فؤاد ألحان وتوزيع وليد خلف إخراج محمد الخولى، وستعرض المسرحية أولا في القاهرة ثم الإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد ومعظم محافظات مصر .

يذكر أن غادة إبراهيم شاركت كضيف شرف مؤخراً فى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذى تم طرحه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضي، والفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.