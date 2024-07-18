شكرا لقرائتكم خبر عن زملاء الفنان تامر ضيائي ينفذون وصيته ويحضرون جنازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين وأصدقاء الفنان الراحل تامر ضيائي على تنفيذ وصيته، وذلك بالمشاركة في تشييع جثمانه بعد عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية، حيث حضر الجنازة كل من: أشرف زكي، كريم أبو زيد، لقاء سويدان، محمد على رزق، حمزة العيلى، فكرى صادق وابنه مراد فكري، أحمد التهامى، المخرج جمال عبد الناصر، كريم الحسيني، كريم أبو زيد، المؤلف أيمن سلامة، محمد مرزبان، أحمد صفوت، المخرج تامر كرم، حسني شتا، المخرج خالد جلال، نهي لطفي، ضياء عبد الخالق، هشام إسماعيل، حسام داغر، منير مكرم، شريف إدريس، حسني شتا.

وكتب الفنان تامر ضيائي في وصيته التي أعلنها على حسابه بموقع فيس بوك في شهر مايو الماضي،:" صلاة الجنازة أهم من العزاء، وهي اللى كل ما العدد زاد كل ما ثوابى ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا"، وهو ما نفذه زملائه وأصدقائه اليوم بحضورهم صلاة الجنازة.

وكان الفنان تامر ضيائى قد قرر كتابة وصيته فى شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات قائلاً: "بوست وصية ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت".

وتابع تامر ضيائي: "الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها أننا كلنا ربنا كاتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد".

هذا وشارك الفنان تامر ضيائى خلال أعمال عديدة اشتهر من خلالها بموهبته، آخرها مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.