شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وجد فى كواليس الموسم الأخير من Stranger Things.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفيلكس فيديو ترويجيا لفريق عمل الموسم الخامس والأخير من سلسلة Stranger Things، من خلف كواليس تصوير الموسم القادم، وبدأ إنتاج الموسم الجديد والأخير من سلسلة Stranger Things في 8 يناير الماضى.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الخامس والأخير من سلسلة Stranger Things في خلال عام 2023، ولكن تم تأجيله لأكثر من سبعة أشهر بسبب إضرابات WGA وSAG-AFTRA، وكان المؤلفان مات وروس دوفر من أبرز الشخصيات الذين أوقفوا عملهم عندما بدأ الكتاب في الإضراب، على الرغم من أن النصوص قد اكتملت ولم تنضم إليهم نقابات SAG-AFTRA بعد، مشيرين إلى أن "الكتابة لا تتوقف، عندما يبدأ التصوير."

ومن المتوقع أن يعود طاقم العمل بأكمله، بما في ذلك وينونا رايدر، وديفيد هاربور، وميلي بوبي براون، وفين وولفارد، وجيتس ماتاراتزو، وكاليب ماكلولين، ونوح شناب، وسادي سينك، وناتاليا داير، وتشارلي هيتون، وجو كيري، ومايا هوك، وبريا فيرجسون، كما تم تأكيد انضمام نجمة Terminator Linda Hamilton إلى فريق التمثيل.

كما كان من المتوقع أن يتم إصدار Stranger Things 5 في عام 2024، لكن الاحتمال يبدو أقل ترجيحًا بسبب التأخير في الإنتاج، ولم تكشف منصة نتفيلكس عن موعد طرح جديد للموسم.