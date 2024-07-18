الكاتبة سارة حاطوم ابي فرج توقّع كتابها “صفعة قلم”

وقعت الكاتبة سارة حاطوم أبي فرج كتابها الذي حمل عنوان : “صفعة قلم”. قدمت الحفل الإعلامية هلا حداد، وكان هناك كلمة للإعلامي جهاد أيوب الذي قام بكتابة مقدمة الكتاب وبالنقد أيضاً. تخلل الحفل عزف قصيدة من كتابة الشاعرة ساره حاطوم لحنها وغناها الفنان حسام بشنق من كلماتها: “سُرقت علبة الرسم مني .. كنت أحاول رسم بلد .. فيها رئيس فيها قرار يحمي عجوزاً يحمي امرأة يحمي ولد…” استهل الحفل بتكريم للإعلاميين. قدّمت الكاتبة لوحتين من رسم الفنانة جمانة أبو مطر مكتوب عليهم بالخط العربي مقولتين بخط الفنان المبدع يامن صعب.

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