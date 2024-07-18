«جوازة توكسيك».. مفارقات كوميدية فى اختيار شريك الحياة

ياسر رشاد - القاهرة - ليلى علوى: أقدم مناوشات الحماة بشكل كوميدى

محمد أنور: الفيلم محطة فارقة فى مشوارى الفنى بأكمله

هيدى كرم: كل شىء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق

ملك قورة: العمل مناسب للأجواء الصيفية وللعائلات

فيلم «جوازة توكسيك» يُعد من الأفلام الاجتماعية الكوميدية فى دور العرض الحالى، وحاز على إعجاب وإشادة كبيرة من الجمهور سواء فى مصر أو الوطن العربى.

ويعتبر الفيلم هو التعاون الرابع بين النجوم بيومى فؤاد وليلى علوى، بعد سلسلة من الأفلام الناجحة، بعد أن قدما معًا افلام «ماما حامل»، و«شوجر دادى»، يتمتع الفيلم بطابع اجتماعى أسرى يناسب كافة الأعمار مما ساعده على الانتشار السريع فى دول الخليج.

وتدور أحداث فيلم «جوازة توكسيك» فى إطار كوميدى، وقصة حب فريدة (ملك قورة) وكريم (محمد أنور)، والتى بدأت بسوء تفاهم فى دبى، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخُّل الأهل فى مصيرهما؛ بسبب انتماء كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية بين العائلتين.

أعربت الفنانة القديرة ليلى علوى، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية عن الفيلم الذى حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه بقاعات العرض، لافتة إلى أن الفيلم يناسب جميع الفئات ويحتوى على أحداث أسرية نعيشها جميعًا فى مجتمعاتنا، وعن اختيار اسم الفيلم قالت: «هو مصطلح أصبح متداولًا خلال الفترة الأخيرة عن كل الأشياء المليئة بالعُقد والأزمات، وهو ما يناقشه الفيلم».

وعن الدور الذى تقدمه، قالت ليلى علوى، «أقدم شخصية الحماة التى تنتقد زوجة ابنها دائمًا وهذا موجود بالفعل فى كثير من الأسر، المناوشات التى تحدث بيننا تخلق الكوميديا، حيث أن الدور مختلف عما قدمته فى أى دور سابق، لذلك حاولت أن أخلق حماة تشبه العصر الحالى، بعيده عن دور الحماة المعتاد الذى برع فى تقديم تلك الشخصية مثل مارى منيب الأيقونة فى هذه المنطقة الخاصة، ولا يمكن لأحدٍ تقليدها فهى متفردة».

وعن وجه التشابه بين ليلى علوى وبين الشخصية فى فيلم «جوازة توكسيك»، أوضحت أن الأغلب الشبه بيننا، هو فى روحها وحبها للحياة، ولكن المجتمع هو مَن صدر لها كل أفكارها التى تربت عليها، وظلت تعتقد أن هذا هو أساس نجاح العلاقات حتى جاء مَن يُغيِّر لها رأيها على النقيض.

أما عن التعاون مع فريق العمل، قالت الفنانة ليلى علوى، «من الجميل أن يكون هناك فريق متعاون وتجمعه أجواء عمل مميزة مليئة بالضحك فى كل مرة، وحينما يحقق هذا الفريق النجاح سويًا فى كل مرة يصبح الجميع متحمسًا لإعادة التعاون من جديد».

وحول كواليس تصوير الفيلم، علقت «كانت جميلة كما هى العادة، كانت المشاهد كوميدية أمام الكاميرا وأيضًا خارج التصوير فى البلاتوه كانت الفرحة تملأ وجوه جميع المشاركين من صفوف الفريق، لذلك كانت الأجواء العامة مناسب لأداء مميز استطاع أن يخطف الجمهور إصرارهم على متابعة ودخول الفيلم سواء فى مصر أو المملكة العربية السعودية.

وأعرب الفنان محمد أنور عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الواسعة، وخلق نوعا من التميز الفنى بين الأعمال، حيث استطاع فيلم جوازة توكسيك أن يتزاحم بموسم ضم باقة دسمة من الأفلام الأكشن والاجتماعى والكوميدى.

وعن كواليس الفيلم قال: «منذ قراءتى للورق تحمست للفكرة، ووجدت أن الشخصية لم أقدمها من قبل وهى لشاب رومانسى يقدم دراما وكوميديا موقف، كما أن العمل يحمل كل الأركان الفنية وملىء بالرسائل الإيجابية للشباب، وأماكن التصوير مبهجة وتتناسب مع الأحداث، وتظهر جمال مصر السياحى، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».

وأضاف، «أنور» لـ«الخليج 365»، منذ مشاهدتى لبرومو الفيلم وأنا أتمنى نجاح الفيلم مثل «أولاد رزق 3» ولهذا عند طرحه كتبت «يا رب اكرمنى برزق ولاد رزق»، ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من الجمهور حتى شاهدت إعلان لاعبى الأهلى للمشاركة فى الدعاية لـ «ولاد رزق» محققا نسبة مشاهدة عالية، ومن هنا جاءت لى فكرة أن أتحدث مع أشباه اللاعبين ونقدم إعلانا يشبه إعلان النادى الأهلى، واتفقنا على الفكرة وقمنا بتصويرها على الفور وتفاجأت بردود أفعال الجمهور ونسبة مشاهدة الفيديو التى تعدت الملايين وذلك كان أفضل دعاية لفيلم «جوازة توكسيك» وهذا يعتبر ذكاءً فنيًا.

ومن أبطال فيلم «جوازة توكسيك» الفنانة ملك قورة، التى عبرت عن سعادتها لنجاح الفيلم وأنه حاز إعجاب الجمهور، لافتة إلى أن الفيلم يحقق إيرادات جيدة، سواء فى شباك التذاكر المصرى أو السعودى، حيث تصدر الفيلم المشهد منذ طرحه مباشرة، ملعقة أن فيلم «جوازة توكسيك» مناسب للعائلات، كذلك للأجواء الصيفية التى نعيشها فى الوقت الحالى، حيث تم تصوير معظم المشاهد على البحر بإحدى المدن الساحلية، موضحة أن موضوع الفيلم قائم من الأساس على وجود نسب بين عائلتين مختلفتين فى الطباع وطريقة التفكير، وذلك يجعل هناك مفارقات كوميدية بينهما، والجمهور يحب هذه الأجواء.

وأعربت ملك قورة عن سعادتها بالعودة للعمل مع الفنانة ليلى علوى من جديد، بعدما عملت معها سابقاً فى الدراما التلفزيونية، قائلة: «قدمت مع ليلى علوى مسلسل (شمس) منذ 10 سنوات، وسعدت للغاية بالعودة للعمل معها مرة أخرى، فأنا أحبها على المستوى الشخصى، وهى فنانة جميلة، واستمتعت بالعمل معها فى المسلسل، وكذلك فى الفيلم الذى تجسد فيه دور حماتى».

كما حرصت الفنانة هيدى كرم، على الدعاية للفيلم وقالت، كل شىء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق، ونوهت إلى الفكرة العامة التى تتبلور حولها الفيلم وأحداثه ودعت الجمهور لدخول الفيلم فى السينمات المتاحة بمصر والسعودية، متمنية أن ينال إعجابهم كما أسعد الجمهور الذى خاض تجربة مشاهدته الفيلم وقضاء وقت ممتع مع الأسرة.