الصور الأولى من فيلم ضي.. 4 سنوات زمن تصويره

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركات إنتاج فيلم ضي النقاب عن الصور الأولى للفيلم وهو تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي ويحكي قصة مراهق ألبينو "عدو الشمس" مصري نوبي، حيث يخوض رحلة لا تخلو من السحر والجمال مع عائلته عبر محافظات مصر.

واستغرق إعداد فيلم ضي وتصويره نحو 4 سنوات، وجرى تصويره برؤية مدير التصوير عبد السلام موسى في نحو 50 موقعا مختلفا في مختلف محافظات مصر، وهو ما جعل رحلة تصوير العمل شاقة ومرهقة.

فيلم ضي من إنتاج شركات بلو برنت، سينرجي، فيلم سكوير، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، بالإضافة إلى سيني ويفز، بينما تتولى شركة أورينت توزيعه خارجيا.

100 وجه جديد في فيلم ضي

فيلم ضي من بطولة مراهق تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد هو بدر محمد، بجانب الفنانة السعودية آسيل عمران، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنانة المصرية حنين سعيد، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة يسعى صناع العمل للكشف عنها في حينها. ويشمل فريق العمل خلف الكاميرا المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور.

ويعكف المخرج كريم الشناوي على أعمال المونتاج مع المونتير باهر رشيد، والمكساج الخاصة بالفيلم الذي يضم عدد من الأغنيات والمفاجآت.