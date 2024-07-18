«وداع ودموع» .. مشاهد محزنة من جنازة الفنان تامر ضيائي

ياسر رشاد - القاهرة - شيّعت منذ قليل جنازة الفنان تامر ضيائي، من مسجد السيد نفيسة في القاهرة، والذي فارق عالمنا أمس الأربعاء بعد مشاجرة مع فرد أمن أحد المستشفيات الشهيرة .

وشهدت جنازة تامر ضيائي، حضورعدد من الأقارب والأصدقاء، وعلى رأسهم زوجته وعائلته ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، المخرج خالد جلال، أحمد صفوت، محمد علي رزق، عزت العيلي .

الموت يغيب الفنان تامر ضيائي بعد صراع مع المرض

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

سبب وفاة تامر ضيائي

غيب الموت الفنان تامر ضيائي، أمس الأربعاء بعدما وقعت مشاجرة ضخمة بينه وبين فرد أمن الستشفى التي تتعاجل زوجته بداخلها، ووصل حتى الاعتداء بالأيدي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة تامر ضيائي، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله.. الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة».

جنازة الفنان تامر ضيائي

تامر ضيائي

تامر ضيائي هو ممثل وفنان مسرحي مصري شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال السينمائية والتليفزيونية.

اهتم تامر ضيائي بفن التمثيل إلى جانب عمله الرئيسيّ كمبرمج للحاسب الآلي في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة فالتحق بورشة استوديو الممثل لكي يدرس التمثيل على يد المخرج خالد جلال وعمل في بداية مسيرته الفنية كممثل مسرحي فشارك في العديد من العروض المسرحية على مسارح الدولة وقصور الثقافة قبل أن يتّجه إلى المُشاركة في الأعمال التليفزيونية حيث كان أول ظهور له على شاشة التليفزيون في مسلسل «أنا وهؤلاء» مع الممثل محمد صبحي عام 2003 ثُم توالت مشاركاته في العروض المسرحية والأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «الصياد» الذي عُرض في عام 2014، ودوره في مسلسل «الهروب» الذي عُرض في عام 2012.

بدأ تامر ضيائي مسيرته الفنية بالتمثيل في قصور الثقافة المصرية وقبلها بمسرح الجامعة حتى قابل المخرج فهمي الخولي واشترك معه في تقديم مسرحيات عدة على مسرح الدولة ثم شارك المخرج سمير عصفوري بعض ورش التمثيل وكانت بدايته الحقيقية بمسلسل أنا وهؤلاء ثم شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية كان أشهرها مسلسل رقم مجهول.

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي

جنازة الفنان تامر ضيائي